У Запорізькій області під час "перемир'я" ворожий дрон поранив чоловіка
Субота, 19 квітня 2025, 22:19
Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена".
Реклама:
Деталі: Федоров написав пост о 22:10. Таким чином, атака ворожого дрона відбулася близько 20 години, тобто вже після оголошеного російським правителем Володимиром Путіним "великоднього перемир'я", яке мало настати з 18:00.
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент Володимир Зеленський назвав атаку російських ударних дронів після 17 години в суботу свідченням справжнього ставлення правителя РФ Володимира Путіна до Великодня і життя людей.
- Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".
- Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.