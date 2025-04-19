У Запорізькій області під час "перемир'я" ворожий дрон поранив чоловіка

Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена".

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Деталі: Федоров написав пост о 22:10. Таким чином, атака ворожого дрона відбулася близько 20 години, тобто вже після оголошеного російським правителем Володимиром Путіним "великоднього перемир'я", яке мало настати з 18:00.

Передісторія: