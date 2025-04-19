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В Запорожской области во время "перемирия" вражеский дрон ранил мужчину

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 22:19
В Запорожской области во время перемирия вражеский дрон ранил мужчину
с. Приморское, deepstatemap

Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Два часа назад в с. Приморское в результате атаки вражеского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден".

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Детали: Федоров написал пост в 22:10. Таким образом, атака вражеского дрона состоялась около 20 часов, то есть уже после объявленного российским правителем Владимиром Путиным "пасхального перемирия", которое должно было наступить с 18:00.

Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.
  • Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
  • Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.

Запорожская областьвойна
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