В Запорожской области во время "перемирия" вражеский дрон ранил мужчину
Суббота, 19 апреля 2025, 22:19
Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Два часа назад в с. Приморское в результате атаки вражеского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден".
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Детали: Федоров написал пост в 22:10. Таким образом, атака вражеского дрона состоялась около 20 часов, то есть уже после объявленного российским правителем Владимиром Путиным "пасхального перемирия", которое должно было наступить с 18:00.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.
- Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
- Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.