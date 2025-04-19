В Запорожской области во время "перемирия" вражеский дрон ранил мужчину

Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Два часа назад в с. Приморское в результате атаки вражеского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден".

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Детали: Федоров написал пост в 22:10. Таким образом, атака вражеского дрона состоялась около 20 часов, то есть уже после объявленного российским правителем Владимиром Путиным "пасхального перемирия", которое должно было наступить с 18:00.

Предыстория: