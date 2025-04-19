Зеленський після доповіді Сирського: На частині напрямків немає "тиші"
Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російське "великоднє перемир'я" не розповсюджується на Курську та Бєлгородську області РФ, також обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Доповідь головкома. Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках.
Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються.
На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше".
Деталі: Зеленський знову підкреслив, що українські дії "є та будуть дзеркальними".
Він додав, що очікує оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00.
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".
- Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка.