Зеленський після доповіді Сирського: На частині напрямків немає "тиші"

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російське "великоднє перемир'я" не розповсюджується на Курську та Бєлгородську області РФ, також обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Доповідь головкома. Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках.

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Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються.

На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше".

Деталі: Зеленський знову підкреслив, що українські дії "є та будуть дзеркальними".

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Він додав, що очікує оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00.

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