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Зеленский после доклада Сырского: На части направлений нет "тишины"

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 23:57
Зеленский после доклада Сырского: На части направлений нет тишины
Владимир Зеленский, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Доклад главкома. Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях.

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Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются.

На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише".

Детали: Зеленский снова подчеркнул, что украинские действия "есть и будут зеркальными".

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Он добавил, что ожидает обновления информации с фронта в докладах на 00:00.

Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
  • Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.

Зеленскийперемирие
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