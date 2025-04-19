Зеленский после доклада Сырского: На части направлений нет "тишины"

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Доклад главкома. Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях.

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Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются.

На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише".

Детали: Зеленский снова подчеркнул, что украинские действия "есть и будут зеркальными".

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Он добавил, что ожидает обновления информации с фронта в докладах на 00:00.

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