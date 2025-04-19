Зеленский после доклада Сырского: На части направлений нет "тишины"
Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Доклад главкома. Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях.
Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются.
На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише".
Детали: Зеленский снова подчеркнул, что украинские действия "есть и будут зеркальными".
Он добавил, что ожидает обновления информации с фронта в докладах на 00:00.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
- Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.