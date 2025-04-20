Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": ЗСУ лише реагують на дії окупантів

Речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України не здійснюють наступальних дій і реагують виключно на атаки з боку російської армії.

Джерело: Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я" – ред.)".

Реклама:

Деталі: Волошин наголосив, що українські захисники відповідатимуть на дії російської армії, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", – зазначив він.

Передісторія:

РЕКЛАМА: