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Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": ЗСУ лише реагують на дії окупантів

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 02:06
Речник ОСУВ Хортиця про Великоднє перемир'я: ЗСУ лише реагують на дії окупантів
НАЗАР ВОЛОШИН. ФОТО З FACEBOOK

Речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України не здійснюють наступальних дій і реагують виключно на атаки з боку російської армії.

Джерело: Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я" – ред.)".

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Деталі: Волошин наголосив, що українські захисники відповідатимуть на дії російської армії, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", – зазначив він.

Передісторія:

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  • У суботу, 19 квітня, глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
  • Близько опівночі 19 квітня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російське "великоднє перемир'я" не розповсюджується на Курську та Бєлгородську області РФ, також обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті.
  • Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".

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