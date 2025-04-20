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Спикер ОСУВ "Хортица" о "Пасхальном перемирии": ВСУ лишь реагируют на действия оккупантов

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 апреля 2025, 02:06
Спикер ОСУВ Хортица о Пасхальном перемирии: ВСУ лишь реагируют на действия оккупантов
НАЗАР ВОЛОШИН. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины не осуществляют наступательных действий и реагируют исключительно на атаки со стороны российской армии.

Источник: Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: Мы проводим оборонительную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое воздействие на наши позиции (в контексте объявленного Путиным так называемого "перемирия" – ред.)

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Детали: Волошин отметил, что украинские защитники будут отвечать на действия российской армии, в случае нарушенного россиянами объявленного ими же "перемирия".

"Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", – отметил он.

Предыстория:

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  • В субботу, 19 апреля, глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", якобы предусматривающее остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • Около полуночи 19 апреля президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.
  • Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".

Вооруженные силыроссийско-украинская войнавойна
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