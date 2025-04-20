Спикер ОСУВ "Хортица" о "Пасхальном перемирии": ВСУ лишь реагируют на действия оккупантов

Представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины не осуществляют наступательных действий и реагируют исключительно на атаки со стороны российской армии.

Источник: Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: Мы проводим оборонительную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое воздействие на наши позиции (в контексте объявленного Путиным так называемого "перемирия" – ред.)

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Детали: Волошин отметил, что украинские защитники будут отвечать на действия российской армии, в случае нарушенного россиянами объявленного ими же "перемирия".

"Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", – отметил он.

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