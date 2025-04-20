Зеленський: Росія продовжує обстріли на різних напрямках фронту

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби Росії створити враження припинення вогню.

Джерело: Зеленський в Telegram

Деталі: Згідно з доповіддю Сирського щодо ситуації на фронті станом на 6:00, російські підрозділи здійснили 59 обстрілів та 5 штурмових атак на різних напрямках передової.

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Пряма мова: "В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом.

На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально.

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У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші".

Деталі: Президент також підтвердив, що українська пропозиція щодо подовження тиші на 30 днів після 24:00 неділі, 20 квітня, залишається чинною, і країна буде реагувати відповідно до реальної ситуації на фронті.

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