Зеленский: Россия продолжает обстрелы на разных направлениях фронта

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки России создать впечатление прекращения огня.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Согласно докладу Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 6:00, российские подразделения совершили 59 обстрелов и 5 штурмовых атак на разных направлениях передовой.

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Прямая речь: "В ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом.

На Курщине были российские артиллерийские удары и применение дронов.

Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально.

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В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины".

Детали: Президент также подтвердил, что украинское предложение о продлении тишины на 30 дней после 24:00 воскресенья, 20 апреля, остается в силе, и страна будет реагировать в соответствии с реальной ситуацией на фронте.

Предыстория: