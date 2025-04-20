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Зеленский: Россия продолжает обстрелы на разных направлениях фронта

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 апреля 2025, 07:16
Зеленский: Россия продолжает обстрелы на разных направлениях фронта
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки России создать впечатление прекращения огня.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Согласно докладу Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 6:00, российские подразделения совершили 59 обстрелов и 5 штурмовых атак на разных направлениях передовой.

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Прямая речь: "В ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом.

На Курщине были российские артиллерийские удары и применение дронов.

Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально.

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В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины".

Детали: Президент также подтвердил, что украинское предложение о продлении тишины на 30 дней после 24:00 воскресенья, 20 апреля, остается в силе, и страна будет реагировать в соответствии с реальной ситуацией на фронте.

Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поздно вечером 19 апреля заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.

Зеленскийперемирие
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