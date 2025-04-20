Росіяни, прикриваючись "перемир'ям", облаштовують маршрути для важкої техніки – військові
На Лиманському напрямку росіяни, прикриваючись "великоднім перемир'ям", облаштовують маршрути проходу важкої техніки.
Джерело: 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго, що виконує завдання на Лиманському напрямку
Дослівно: "Противник облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване "великоднє перемир’я"!
9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД – установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.
Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину".
Деталі: У бригади додали, що також спостерігають активізацію штурмових дій піхотою на позицію одного зі своїх батальйонів.
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- У неділю Зеленський заявив, що на фронті з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.