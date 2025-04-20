Росіяни, прикриваючись "перемир'ям", облаштовують маршрути для важкої техніки – військові

На Лиманському напрямку росіяни, прикриваючись "великоднім перемир'ям", облаштовують маршрути проходу важкої техніки.

Джерело: 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго, що виконує завдання на Лиманському напрямку

знищений 9 квітня комплекс КРВД, фото: 66 омбр

Дослівно: "Противник облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване "великоднє перемир’я"!

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9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД – установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

росіяни намагаються облаштувати маршрут, фото 66 омбр

Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину".

Деталі: У бригади додали, що також спостерігають активізацію штурмових дій піхотою на позицію одного зі своїх батальйонів.

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