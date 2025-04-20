Россияне, прикрываясь "перемирием", обустраивают маршруты для тяжелой техники – военные

На Лиманском направлении россияне, прикрываясь "пасхальным перемирием", обустраивают маршруты прохода тяжелой техники.

Источник: 66 ОМБр им. князя М. Хороброго, выполняющая задачи на Лиманском направлении

уничтоженный 9 апреля комплекс КРВД, фото: 66 омбр

Дословно: "Противник обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое "пасхальное перемирие"!

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9 апреля воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД – установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.

россияне пытаются обустроить маршрут, фото 66 омбр

Сегодня, 20 апреля, россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники. Для этого задействовали более десяти россиян и специализированную машину".

Детали: В бригаде добавили, что также наблюдают активизацию штурмовых действий пехотой на позицию одного из своих батальонов.

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