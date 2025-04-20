Россияне, прикрываясь "перемирием", обустраивают маршруты для тяжелой техники – военные
На Лиманском направлении россияне, прикрываясь "пасхальным перемирием", обустраивают маршруты прохода тяжелой техники.
Источник: 66 ОМБр им. князя М. Хороброго, выполняющая задачи на Лиманском направлении
Дословно: "Противник обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое "пасхальное перемирие"!
9 апреля воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД – установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.
Сегодня, 20 апреля, россияне пытаются расчистить переправу от остатков уничтоженной техники. Для этого задействовали более десяти россиян и специализированную машину".
Детали: В бригаде добавили, что также наблюдают активизацию штурмовых действий пехотой на позицию одного из своих батальонов.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.