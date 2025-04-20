США вітали би продовження "перемир'я" після 20 квітня – Держдеп
Неділя, 20 квітня 2025, 21:11
Державний департамент США заявив, що вітав би продовження оголошеного Росією до кінця доби 20 квітня "великоднього перемир'я".
Джерело: речник Держдепу в неділю в електронному повідомленні, яке наводить Reuters
Дослівно: "Ми бачили оголошення президента Путіна (правителя РФ Володимира Путіна – ред.) про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного припинення вогню...
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Оцінюючи серйозність їхніх намірів у цьому випадку, ми вітали б продовження перемир'я після неділі".
Що передувало: У Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.
Передісторія:
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- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.