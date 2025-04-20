США вітали би продовження "перемир'я" після 20 квітня – Держдеп

Державний департамент США заявив, що вітав би продовження оголошеного Росією до кінця доби 20 квітня "великоднього перемир'я".

Джерело: речник Держдепу в неділю в електронному повідомленні, яке наводить Reuters

Дослівно: "Ми бачили оголошення президента Путіна (правителя РФ Володимира Путіна – ред.) про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного припинення вогню...

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Оцінюючи серйозність їхніх намірів у цьому випадку, ми вітали б продовження перемир'я після неділі".

Що передувало: У Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.

Передісторія:

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