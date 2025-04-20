У Кремлі заявили, що Путін не наказував продовжувати так зване "перемир'я"

У Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС

Деталі: За словами Пєскова, Путін не давав команди щодо продовження "великоднього перемир'я".

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