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США приветствовали бы продолжение "перемирия" после 20 апреля – Госдеп

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 21:11
США приветствовали бы продолжение перемирия после 20 апреля – Госдеп
иллюстративное фото Getty Images

Государственный департамент США заявил, что приветствовал бы продолжение объявленного Россией до конца суток 20 апреля "пасхального перемирия".

Источник: представитель Госдепа в воскресенье в электронном сообщении, которое приводит Reuters

Дословно: "Мы видели объявление президента Путина (правителя РФ Владимира Путина – ред.) о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы остаемся приверженными достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня...

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Оценивая серьезность их намерений в этом случае, мы приветствовали бы продолжение перемирия после воскресенья".

Что предшествовало: В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.

Предыстория:

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  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.

СШАперемирие
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