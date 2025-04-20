США приветствовали бы продолжение "перемирия" после 20 апреля – Госдеп

Государственный департамент США заявил, что приветствовал бы продолжение объявленного Россией до конца суток 20 апреля "пасхального перемирия".

Источник: представитель Госдепа в воскресенье в электронном сообщении, которое приводит Reuters

Дословно: "Мы видели объявление президента Путина (правителя РФ Владимира Путина – ред.) о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы остаемся приверженными достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня...

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Оценивая серьезность их намерений в этом случае, мы приветствовали бы продолжение перемирия после воскресенья".

Что предшествовало: В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.

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