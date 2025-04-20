США приветствовали бы продолжение "перемирия" после 20 апреля – Госдеп
Государственный департамент США заявил, что приветствовал бы продолжение объявленного Россией до конца суток 20 апреля "пасхального перемирия".
Источник: представитель Госдепа в воскресенье в электронном сообщении, которое приводит Reuters
Дословно: "Мы видели объявление президента Путина (правителя РФ Владимира Путина – ред.) о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы остаемся приверженными достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня...
Оценивая серьезность их намерений в этом случае, мы приветствовали бы продолжение перемирия после воскресенья".
Что предшествовало: В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.