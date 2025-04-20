Від початку доби на фронті відбулося вже 45 боїв – Генштаб

Від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Миропільське та Тур’я Сумської області.

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На Лиманському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники двічі атакували в районах Дружби та Торецька.

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Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять разів за неділю розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районі Скудного та в напрямку Одрадного.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Малої Токмачки та Степового на Оріхівському напрямку, отримали відсіч.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог здійснив 100 артилерійських обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Що передувало: У неділю зранку в Генштабі ЗСУ повідомляли, що з 22:00 19 квітня до 08:00 20 квітня на фронті було зафіксовано 20 бойових зіткнень.

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