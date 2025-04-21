Спроба Путіна виставити себе "головним миротворцем" провалилася – ЦПД
Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що "спроба правителя Росії Володимира Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі".
Джерело: Коваленко у Telegram
Пряма мова Коваленка: "Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві "перемир’я", провалилася, в тому числі в західному інфополі.
Сама Росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню, і місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжувала бої".
Деталі: Коваленко додав, що якби Росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир’я" для початку можна було б продовжити на 30 днів.
Пряма мова Коваленка: "І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція Президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних.
От і стане зрозуміло скоро, чи справді Росія націлена на припинення війни. Поки що цього не видно.
Ще раз зазначу, спроба путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо".
Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.
- У Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.