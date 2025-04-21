Спроба Путіна виставити себе "головним миротворцем" провалилася – ЦПД

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що "спроба правителя Росії Володимира Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі".

Джерело: Коваленко у Telegram

Пряма мова Коваленка: "Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві "перемир’я", провалилася, в тому числі в західному інфополі.

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Сама Росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню, і місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжувала бої".

Деталі: Коваленко додав, що якби Росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир’я" для початку можна було б продовжити на 30 днів.

Пряма мова Коваленка: "І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція Президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних.

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От і стане зрозуміло скоро, чи справді Росія націлена на припинення війни. Поки що цього не видно.

Ще раз зазначу, спроба путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо".

Передісторія: