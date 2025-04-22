Противник використав "перемир’я Путіна", щоб покращити тактичне положення – 66 ОМБр
Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною, противник не дотримувався режиму тиші протягом так званого "великоднього перемир’я", яке оголошував лідер Кремля, а після номінального закінчення 21 квітня пішов у масований наступ піхотою.
Джерело: речниця 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Суспільне.Новини"
Пряма мова: "Насправді більше шкоди нам заподіяло це так зване "перемир’я", тому що, як тільки Путін оголосив, що буде "затишшя", за декілька годин наші позиції зазнали масованого артилерійського обстрілу, противник застосовував і ударні БпЛА, а на один із механізованих батальйонів вони пішли штурмом піхоти.
Загалом противник використав цей час для того, аби покращити своє тактичне положення.
Ми бачили, як вони підтягують свою піхоту до переднього краю разом з озброєнням – це і РПГ, і кулемети. Наша аеророзвідка зафіксувала, як більш ніж 120 російських окупантів за цей час так званого "великоднього перемир’я" розосередилися в посадках, в лісосмугах, у зруйнованих будівлях і бліндажах. І як тільки карета перетворилася на гарбуз, тобто закінчилися так зване "великоднє перемир’я", то росіяни пішли в масований наступ піхотою".
Деталі: Загалом за добу 21 квітня на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 66 бригади, відбулося більше 10 атак.
Ділянка, яку утримує бригада на Лиманському напрямку, залишається пріоритетною для ворога, зазначила Блищик.
Передісторія:
- 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в 00.00 21 квітня заявив, що росіяни порушували "великоднє перемир'я" 2935 разів за добу.
- Міністерство оборони країни-агресора заявило у понеділок, що російські війська продовжують загарбницьку війну в Україні після закінчення так званого "великоднього перемир′я".
- 21 квітня Путін заявив, що Москві необхідно проаналізувати досвід оголошення "великоднього перемир'я".