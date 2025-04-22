Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Противник використав "перемир’я Путіна", щоб покращити тактичне положення – 66 ОМБр

Валентина РоманенкоВівторок, 22 квітня 2025, 14:45
Противник використав перемир’я Путіна, щоб покращити тактичне положення – 66 ОМБр
Анастасія Блищик. скриншот

Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною, противник не дотримувався режиму тиші протягом так званого "великоднього перемир’я", яке оголошував лідер Кремля, а після номінального закінчення 21 квітня пішов у масований наступ піхотою.

Джерело: речниця 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Суспільне.Новини"

Пряма мова: "Насправді більше шкоди нам заподіяло це так зване "перемир’я", тому що, як тільки Путін оголосив, що буде "затишшя", за декілька годин наші позиції зазнали масованого артилерійського обстрілу, противник застосовував і ударні БпЛА, а на один із механізованих батальйонів вони пішли штурмом піхоти.

Реклама:

Загалом противник використав цей час для того, аби покращити своє тактичне положення.

Ми бачили, як вони підтягують свою піхоту до переднього краю разом з озброєнням – це і РПГ, і кулемети. Наша аеророзвідка зафіксувала, як більш ніж 120 російських окупантів за цей час так званого "великоднього перемир’я" розосередилися в посадках, в лісосмугах, у зруйнованих будівлях і бліндажах. І як тільки карета перетворилася на гарбуз, тобто закінчилися так зване "великоднє перемир’я", то росіяни пішли в масований наступ піхотою".

Деталі: Загалом за добу 21 квітня на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 66 бригади, відбулося більше 10 атак.

РЕКЛАМА:

Ділянка, яку утримує бригада на Лиманському напрямку, залишається пріоритетною для ворога, зазначила Блищик.

Передісторія:

  • 19 квітня глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в 00.00 21 квітня заявив, що росіяни порушували "великоднє перемир'я" 2935 разів за добу.
  • Міністерство оборони країни-агресора заявило у понеділок, що російські війська продовжують загарбницьку війну в Україні після закінчення так званого "великоднього перемир′я".
  • 21 квітня Путін заявив, що Москві необхідно проаналізувати досвід оголошення "великоднього перемир'я".

війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
Усі новини...
війна
Чубаров: Трамп тестує Україну "вкиданнями" про поступки територіями
Українців готуватимуть до нацспротиву: Міноборони створить мережу центрів
На фронті від початку доби відбулось 121 зіткнення – Генштаб
Останні новини
23:47
Новини економіки 23 квітня: в Україні зафіксували ціни на газ, обшуки в ексзаступниці міністра економіки
23:38
Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над "угодою про надра"
23:19
Генштаб: Сили оборони продовжують стримувати противника на Курському напрямку
22:59
В РФ найбільший виробник сільськогтехніки масово звільнив працівників
22:37
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
22:29
Білий дім про заяву Трампа в бік Зеленського: Президенту США "уривається терпець"
22:25
Зеленський відвідає ПАР у четвер – ЗМІ
21:52
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
21:43
Фаворит президентських перегонів у Польщі дещо втратив підтримку
21:22
Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: