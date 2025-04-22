Противник використав "перемир’я Путіна", щоб покращити тактичне положення – 66 ОМБр

Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною, противник не дотримувався режиму тиші протягом так званого "великоднього перемир’я", яке оголошував лідер Кремля, а після номінального закінчення 21 квітня пішов у масований наступ піхотою.

Джерело: речниця 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Суспільне.Новини"

Пряма мова: "Насправді більше шкоди нам заподіяло це так зване "перемир’я", тому що, як тільки Путін оголосив, що буде "затишшя", за декілька годин наші позиції зазнали масованого артилерійського обстрілу, противник застосовував і ударні БпЛА, а на один із механізованих батальйонів вони пішли штурмом піхоти.

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Загалом противник використав цей час для того, аби покращити своє тактичне положення.

Ми бачили, як вони підтягують свою піхоту до переднього краю разом з озброєнням – це і РПГ, і кулемети. Наша аеророзвідка зафіксувала, як більш ніж 120 російських окупантів за цей час так званого "великоднього перемир’я" розосередилися в посадках, в лісосмугах, у зруйнованих будівлях і бліндажах. І як тільки карета перетворилася на гарбуз, тобто закінчилися так зване "великоднє перемир’я", то росіяни пішли в масований наступ піхотою".

Деталі: Загалом за добу 21 квітня на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 66 бригади, відбулося більше 10 атак.

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Ділянка, яку утримує бригада на Лиманському напрямку, залишається пріоритетною для ворога, зазначила Блищик.

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