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Противник использовал "перемирие Путина", чтобы улучшить тактическое положение – 66 ОМБр

Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 14:45
Противник использовал перемирие Путина, чтобы улучшить тактическое положение – 66 ОМБр
Анастасия Блищик. скриншот

Ситуация на Лиманском направлении остается сложной, противник не соблюдал режим тишины в течение так называемого "пасхального перемирия", которое объявлял лидер Кремля, а после номинального окончания 21 апреля пошел в массированное наступление пехотой.

Источник: спикер 66 отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Анастасия Блищик в эфире "Суспільне.Новини"

Прямая речь: "На самом деле больше вреда нам причинило это так называемое "перемирие", потому что, как только Путин объявил, что будет "затишье", за несколько часов наши позиции подверглись массированному артиллерийскому обстрелу, противник применял и ударные БпЛА, а на один из механизированных батальонов они пошли штурмом пехоты.

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В целом противник использовал это время для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Мы видели, как они подтягивают свою пехоту к переднему краю вместе с вооружением - это и РПГ, и пулеметы. Наша аэроразведка зафиксировала, как более 120 российских оккупантов за это время так называемого "пасхального перемирия" рассредоточились в посадках, в лесополосах, в разрушенных зданиях и блиндажах. И как только карета превратилась в тыкву, то есть закончились так называемое "пасхальное перемирие", то россияне пошли в массированное наступление пехотой".

Детали: Всего за сутки 21 апреля на Лиманском направлении, в зоне ответственности 66 бригады, произошло более 10 атак.

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Участок, который удерживает бригада на Лиманском направлении, остается приоритетным для врага, отметила Блищик.

Предыстория:

  • 19 апреля глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в 00.00 21 апреля заявил, что россияне нарушали "пасхальное перемирие" 2935 раз за сутки.
  • Министерство обороны страны-агрессора заявило в понедельник, что российские войска продолжают захватническую войну в Украине после окончания так называемого "пасхального перемирия".
  • 21 апреля Путин заявил, что Москве необходимо проанализировать опыт объявления "пасхального перемирия".

война
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