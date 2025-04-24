Російська атака: поранені 2 залізничники, пошкоджено колію і будівлі УЗ
Четвер, 24 квітня 2025, 07:36
Машиніст поїзда та провідник дістали поранення внаслідок російської комбінованої атаки уночі 24 квітня, пошкоджено колію та адмінбудівлі залізниці.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Дослівно УЗ: "Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві".
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Деталі: Зазначається, що стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.
Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія, адміністративні і технічна будівлі залізниці.
"Поїзди продовжують рухатись за графіком", – підсумували в УЗ.
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
- У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.