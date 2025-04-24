Російська атака: поранені 2 залізничники, пошкоджено колію і будівлі УЗ  

Машиніст поїзда та провідник дістали поранення внаслідок російської комбінованої атаки уночі 24 квітня, пошкоджено колію та адмінбудівлі залізниці.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві".

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Деталі: Зазначається, що стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.



Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія, адміністративні і технічна будівлі залізниці.



"Поїзди продовжують рухатись за графіком", – підсумували в УЗ.

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