Российская атака: ранены 2 железнодорожника, повреждены пути и здания УЗ 

Машинист поезда и проводник получили ранения в результате российской комбинированной атаки ночью 24 апреля, повреждены пути и админздания железной дороги.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве".

Реклама:

Детали: Отмечается, что состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.

Также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь, административные и техническое здания железной дороги.

"Поезда продолжают двигаться по графику", – подытожили в УЗ.

РЕКЛАМА:

Предыстория: