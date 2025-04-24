Российская атака: ранены 2 железнодорожника, повреждены пути и здания УЗ
Четверг, 24 апреля 2025, 07:36
Машинист поезда и проводник получили ранения в результате российской комбинированной атаки ночью 24 апреля, повреждены пути и админздания железной дороги.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве".
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Детали: Отмечается, что состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.
Также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь, административные и техническое здания железной дороги.
"Поезда продолжают двигаться по графику", – подытожили в УЗ.
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Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
- В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.