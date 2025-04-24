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Российская атака: ранены 2 железнодорожника, повреждены пути и здания УЗ 

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 07:36
Российская атака: ранены 2 железнодорожника, повреждены пути и здания УЗ 
Фото УЗ

Машинист поезда и проводник получили ранения в результате российской комбинированной атаки ночью 24 апреля, повреждены пути и админздания железной дороги.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве".

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Детали: Отмечается, что состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.

Также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь, административные и техническое здания железной дороги.

"Поезда продолжают двигаться по графику", – подытожили в УЗ.

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