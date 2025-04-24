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Под завалами в Киеве слышны звонки, ищут, в частности, 2 детей – МВД

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 07:46
Под завалами в Киеве слышны звонки, ищут, в частности, 2 детей – МВД
Фото ГСЧС

Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Клименко: "Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия". 

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Фото ГСЧС

Детали: Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек получили различные травмы. 

 
Фото ГСЧС

В общем в столице спасатели работали на 13 локациях.

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Предыстория:

Киевракетный ударбеспилотники
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