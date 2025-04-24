Под завалами в Киеве слышны звонки, ищут, в частности, 2 детей – МВД
Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь Клименко: "Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия".
Детали: Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек получили различные травмы.
В общем в столице спасатели работали на 13 локациях.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
- В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.