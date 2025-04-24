У Києві з-під завалів будинку дістали живого чоловіка
Четвер, 24 квітня 2025, 09:43
Рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва.
Джерело: речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров в ефірі національного марафону новин
Пряма мова Петрова: "Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин".
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Деталі: За словами речника, чоловік був у свідомості, і саме завдяки цьому його знайшли.
"Ми робили хвилину тиші, і він відгукнувся на голос рятувальників", – розповів Петров.
Передісторія:
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- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку було відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
- Вранці повідомлялося, що кількість постражалих уже понад 70, з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.