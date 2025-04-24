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У Києві з-під завалів будинку дістали живого чоловіка

Ірина БалачукЧетвер, 24 квітня 2025, 09:43
У Києві з-під завалів будинку дістали живого чоловіка
Фото ДСНС

Рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва.

Джерело: речник ГУ ДСНС у Києві Павло Петров в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Петрова: "Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо, йому до 30 років. Він перебував під завалами більше 6 годин".

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Деталі: За словами речника, чоловік був у свідомості, і саме завдяки цьому його знайшли.

"Ми робили хвилину тиші, і він відгукнувся на голос рятувальників", – розповів Петров.

Передісторія:

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