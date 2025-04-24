В Киеве из-под завалов дома достали живого мужчину
Четверг, 24 апреля 2025, 09:43
Спасатели достали живого мужчину из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева.
Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в эфире национального марафона новостей
Прямая речь Петрова: "Спасатели достали живого парня. Предварительно, ему до 30 лет. Он находился под завалами более 6 часов".
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Детали: По словам спикера, мужчина был в сознании, и именно благодаря этому его нашли.
"Мы делали минуту тишины, и он откликнулся на голос спасателей", – рассказал Петров.
Предыстория:
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- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
- Утром сообщалось, что количество пострадавших уже более 70, из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.