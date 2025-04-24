В Киеве из-под завалов дома достали живого мужчину

Спасатели достали живого мужчину из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева.

Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Петрова: "Спасатели достали живого парня. Предварительно, ему до 30 лет. Он находился под завалами более 6 часов".

Реклама:

Детали: По словам спикера, мужчина был в сознании, и именно благодаря этому его нашли.

"Мы делали минуту тишины, и он откликнулся на голос спасателей", – рассказал Петров.

Предыстория: