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В Киеве из-под завалов дома достали живого мужчину

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 09:43
В Киеве из-под завалов дома достали живого мужчину
Фото ГСЧС

Спасатели достали живого мужчину из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева.

Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Петрова: "Спасатели достали живого парня. Предварительно, ему до 30 лет. Он находился под завалами более 6 часов".

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Детали: По словам спикера, мужчина был в сознании, и именно благодаря этому его нашли.

"Мы делали минуту тишины, и он откликнулся на голос спасателей", – рассказал Петров.

Предыстория:

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КиевГСЧСракетный удар
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