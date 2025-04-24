Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
В Офісі генерального прокурора заявили, що в межах обміну росіяни 25 лютого повернули в Україну тіло загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Поки що встановити причину її смерті не вдалося, триває експертиза.
Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов; головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва
Деталі: За даними правоохоронців, 25 лютого 2025 року в місто Вінниця за результатами обміну було доставлено кілька десятків тіл. На одному з них знайшли бірку з прізвищем Рощина. У ході експертизи з’ясували, що тіло належить саме їй.
Керівник додав, що також були відібрані зразки ДНК у батьків Вікторії. І експерт дійшов висновку з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме Вікторії.
Офіс генпрокурора: Причину смерті журналістки Рощиної поки не вдалося встановити через стан тілаhttps://t.co/PXWNKyDf5e pic.twitter.com/r767fVwJg6— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2025
Бєлоусов повідомив, що через стан тіла журналістки, встановити причини смерті не вдалося.
Пряма мова Бєлоусова: "Через стан тіла, зміни, і через муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки і наразі вирішується питання за участі французьких експертів для проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті".
Деталі: Бєлоусов повідомляє, що на тілі Рощиної виявили численні ознаки катувань та жорстокого поводження. Зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, було зламане ребро.
Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Цю інформацію будуть уточнювати під час додаткової судово-медичної експертизи за участю міжнародних експертів.
Головна редакторка "Української правди" повідомила, що про повернення тіла журналістки в Україну було відомо, але рідні наполягали на проведенні додаткових експертиз.
Пряма мова Мусаєвої: "Нам було відомо про те, що в рамках репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіло, попередня експертиза якого встановила співпадіння з ДНК фрілансерки УП Вікторії Рощиної. Але оскільки родина наполягала на проведенні додаткових міжнародних експертиз, ми не оприлюднювали цю інформацію".
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП
Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Передісторія:
- Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
- Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.