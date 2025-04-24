Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 квітня 2025, 18:42
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Фото - УП

В Офісі генерального прокурора заявили, що в межах обміну росіяни 25 лютого повернули в Україну тіло загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Поки що встановити причину її смерті не вдалося, триває експертиза.

Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов; головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва

Деталі: За даними правоохоронців, 25 лютого 2025 року в місто Вінниця за результатами обміну було доставлено кілька десятків тіл. На одному з них знайшли бірку з прізвищем Рощина. У ході експертизи з’ясували, що тіло належить саме їй.

Реклама:

Керівник додав, що також були відібрані зразки ДНК у батьків Вікторії. І експерт дійшов висновку з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме Вікторії. 

РЕКЛАМА:

Бєлоусов повідомив, що через стан тіла журналістки, встановити причини смерті не вдалося.

Пряма мова Бєлоусова: "Через стан тіла, зміни, і через муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки і наразі вирішується питання за участі французьких експертів для проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті". 

Деталі: Бєлоусов повідомляє, що на тілі Рощиної виявили численні ознаки катувань та жорстокого поводження. Зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, було зламане ребро.

Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Цю інформацію будуть уточнювати під час додаткової судово-медичної експертизи за участю міжнародних експертів.

Головна редакторка "Української правди" повідомила, що про повернення тіла журналістки в Україну було відомо, але рідні наполягали на проведенні додаткових експертиз.

Пряма мова Мусаєвої: "Нам було відомо про те, що в рамках репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіло, попередня експертиза якого встановила співпадіння з ДНК фрілансерки УП Вікторії Рощиної. Але оскільки родина наполягала на проведенні додаткових міжнародних експертиз, ми не оприлюднювали цю інформацію".

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

Передісторія: 

  • Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні. 
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
  • 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
  • Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

ЗМІправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізнались про погрози перевірок та масові звільнення в Пентагоні під керівництвом Гегсета
МЗС вимагає вибачень та розслідування через "російський" Київ на Fox News
Fox News назвав Київ "російським" під час трансляції богослужінь
Останні новини
12:43
Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
12:42
колонкаВалерій Залужний розповів, від чого залежить перемога на полі бою
12:42
Частка працюючих українців рекордно зросла за час великої війни – НБУ
12:36
Актори створили петицію з вимогою звільнити директорів Молодого театру і Департаменту культури КМДА
12:34
фото, відео Під Москвою вибухнула машина: помер генерал Міноборони РФ – росЗМІ
12:33
"Ситуація нестійка": МАГАТЕ повідомляє, що на ЗАЕС було чутно стрілянину
12:24
НАТО оприлюднило звіт за 2024 рік: згадка про майбутнє членство України в ньому відсутня
12:00
В Україні втричі зросла кількість людей з ігровою залежністю
11:55
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
11:49
Частини людської ДНК можуть змінюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: