Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають

В Офісі генерального прокурора заявили, що в межах обміну росіяни 25 лютого повернули в Україну тіло загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Поки що встановити причину її смерті не вдалося, триває експертиза.

Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов; головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва

Деталі: За даними правоохоронців, 25 лютого 2025 року в місто Вінниця за результатами обміну було доставлено кілька десятків тіл. На одному з них знайшли бірку з прізвищем Рощина. У ході експертизи з’ясували, що тіло належить саме їй.

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Керівник додав, що також були відібрані зразки ДНК у батьків Вікторії. І експерт дійшов висновку з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме Вікторії.

Офіс генпрокурора: Причину смерті журналістки Рощиної поки не вдалося встановити через стан тілаhttps://t.co/PXWNKyDf5e pic.twitter.com/r767fVwJg6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2025

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Бєлоусов повідомив, що через стан тіла журналістки, встановити причини смерті не вдалося.

Пряма мова Бєлоусова: "Через стан тіла, зміни, і через муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки і наразі вирішується питання за участі французьких експертів для проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті".

Деталі: Бєлоусов повідомляє, що на тілі Рощиної виявили численні ознаки катувань та жорстокого поводження. Зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, було зламане ребро.

Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Цю інформацію будуть уточнювати під час додаткової судово-медичної експертизи за участю міжнародних експертів.

Головна редакторка "Української правди" повідомила, що про повернення тіла журналістки в Україну було відомо, але рідні наполягали на проведенні додаткових експертиз.

Пряма мова Мусаєвої: "Нам було відомо про те, що в рамках репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіло, попередня експертиза якого встановила співпадіння з ДНК фрілансерки УП Вікторії Рощиної. Але оскільки родина наполягала на проведенні додаткових міжнародних експертиз, ми не оприлюднювали цю інформацію".

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

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