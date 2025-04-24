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Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 18:42
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Фото - УП

В Офисе генерального прокурора заявили, что в рамках обмена россияне 25 февраля вернули в Украину тело погибшей журналистки Виктории Рощиной. Пока установить причину ее смерти не удалось, продолжается экспертиза.

Источник: руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов на брифинге; главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева

Детали: По данным правоохранителей, 25 февраля 2025 года в город Винница по результатам обмена было доставлено несколько десятков тел. На одном из них нашли бирку с фамилией Рощина. В ходе экспертизы выяснили, что тело принадлежит именно ей.

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Руководитель добавил, что также были отобраны образцы ДНК у родителей Виктории. И эксперт пришел к выводу с вероятностью более 99%, что тело принадлежит именно Виктории.

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Белоусов сообщил, что из-за состояния тела журналистки, установить причины смерти не удалось.

Прямая речь Белоусова: "Из-за состояния тела, изменения, и из-за мумификации, по результатам судебно-медицинской экспертизы, установить причины смерти не удалось. Поэтому были отобраны образцы и сейчас решается вопрос с участием французских экспертов для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти".

Детали: Белоусов сообщает, что на теле Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. В частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, было сломано ребро.

И также эксперты увидели возможные признаки применения электротока. Эту информацию будут уточнять во время дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием международных экспертов.

Главный редактор "Украинской правды" сообщила, что о возвращении тела журналистки в Украину было известно, но родные настаивали на проведении дополнительных экспертиз.

Прямая речь Мусаевой: "Нам было известно о том, что в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено тело, предварительная экспертиза которого установила совпадение с ДНК фрилансера УП Виктории Рощиной. Но поскольку семья настаивала на проведении дополнительных международных экспертиз, мы не обнародовали эту информацию".

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

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Предыстория:  

  • Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.  
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
  • Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

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