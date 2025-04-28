Пєсков заявив, що Росія за необхідності надасть КНДР військову допомогу
Росія за необхідності надасть КНДР таку саму військову допомогу, яку надала Північна Корея Москві, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який публікує відеокоментарі Пєскова
Пряма мова прессекретаря Путіна на запитання, чи буде Росія надавати допомогу КНДР у разі потреби: "Безумовно, у нас же діє договір. І за цим договором сторони зобов'язалися за необхідності надавати допомогу одна одній".
Деталі: Він додав, що "участь корейських солдатів в операції зі звільнення Курської області" показала, наскільки "ефективно діє цей договір".
На запитання про зарплати північнокорейських військових за участь у війні проти України Пєсков не відповів, зазначивши, що це потрібно запитувати в Міноборони РФ.
Передісторія:
- Раніше лідер Північної Кореї визнав, що його країна відправила свої війська в РФ для участі у війні проти України. Крім того, Пхеньян надає Москві зброю.
- Правитель Росії Володимир Путін слідом за лідером КНДР Кім Чен Ином підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.
- Водночас у Державному департаменті США висловили з цього приводу "занепокоєння" і заявили, що військова підтримка РФ зі стороні Північної Кореї повинна припинитись.
- Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували про нібито "звільнення від ЗСУ" останнього населеного пункта у Курській області Росії.
- Однак Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових.