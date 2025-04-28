Пєсков заявив, що Росія за необхідності надасть КНДР військову допомогу

Росія за необхідності надасть КНДР таку саму військову допомогу, яку надала Північна Корея Москві, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який публікує відеокоментарі Пєскова

Пряма мова прессекретаря Путіна на запитання, чи буде Росія надавати допомогу КНДР у разі потреби: "Безумовно, у нас же діє договір. І за цим договором сторони зобов'язалися за необхідності надавати допомогу одна одній".

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Деталі: Він додав, що "участь корейських солдатів в операції зі звільнення Курської області" показала, наскільки "ефективно діє цей договір".

На запитання про зарплати північнокорейських військових за участь у війні проти України Пєсков не відповів, зазначивши, що це потрібно запитувати в Міноборони РФ.

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