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Пєсков заявив, що Росія за необхідності надасть КНДР військову допомогу

Ірина БалачукПонеділок, 28 квітня 2025, 12:36
Пєсков заявив, що Росія за необхідності надасть КНДР військову допомогу
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото ТАСС

Росія за необхідності надасть КНДР таку саму військову допомогу, яку надала Північна Корея Москві, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який публікує відеокоментарі Пєскова

Пряма мова прессекретаря Путіна на запитання, чи буде Росія надавати допомогу КНДР у разі потреби: "Безумовно, у нас же діє договір. І за цим договором сторони зобов'язалися за необхідності надавати допомогу одна одній".

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Деталі: Він додав, що "участь корейських солдатів в операції зі звільнення Курської області" показала, наскільки "ефективно діє цей договір".

На запитання про зарплати північнокорейських військових за участь у війні проти України Пєсков не відповів, зазначивши, що це потрібно запитувати в Міноборони РФ.

Передісторія:

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РосіяКНДРросійсько-українська війна
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