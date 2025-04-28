Песков заявил, что Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь
Россия при необходимости окажет КНДР такую же военную помощь, которую оказала Северная Корея Москве, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует видеокомментарии Пескова
Прямая речь пресс-секретаря Путина на вопрос, будет ли Россия оказывать помощь КНДР в случае необходимости: "Безусловно, у нас же действует договор. И по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь друг другу".
Детали: Он добавил, что "участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области" показало, насколько "эффективно действует этот договор".
На вопрос о зарплатах северокорейских военных за участие в войне против Украины Песков не ответил, отметив, что это нужно спрашивать в Минобороны РФ.
Предыстория:
- Ранее лидер Северной Кореи признал, что его страна отправила свои войска в РФ участия в войне против Украины. Кроме того, Пхеньян предоставляет Москве оружие.
- Правитель России Владимир Путин вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.
- Вместе с тем в Государственном департаменте США выразили по этому поводу "беспокойство" и заявили, что военная поддержка РФ со стороны Северной Кореи должна прекратиться.
- Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались о якобы "освобождении от ВСУ" последнего населенного пункта в Курской области России. Однако Силы специальных операций ВСУ сообщили о продолжении выполнения задач в Курской области РФ и взятии в плен российских военных.