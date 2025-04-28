Песков заявил, что Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь

Россия при необходимости окажет КНДР такую же военную помощь, которую оказала Северная Корея Москве, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует видеокомментарии Пескова

Прямая речь пресс-секретаря Путина на вопрос, будет ли Россия оказывать помощь КНДР в случае необходимости: "Безусловно, у нас же действует договор. И по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь друг другу".

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Детали: Он добавил, что "участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области" показало, насколько "эффективно действует этот договор".

На вопрос о зарплатах северокорейских военных за участие в войне против Украины Песков не ответил, отметив, что это нужно спрашивать в Минобороны РФ.

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