"Навіщо чекати до 8 травня?": У МЗС відреагували на заяву Кремля про "перемир'я"
Понеділок, 28 квітня 2025, 16:13
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву Кремля про одностороннє оголошення "перемир'я" на 8 травня, наголосивши, що якщо Росія дійсно прагне миру, то має припинити вогонь негайно, а не прив'язувати це до символічних дат.
Джерело: Сибіга в Х
Пряма мова: "Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно.
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Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити вже зараз і зберігати тишу протягом будь-яких 30 днів – це буде реальним кроком, а не просто жестом для параду".
Деталі: Сибіга також підкреслив, що Україна готова підтримати тривале, стійке та повне припинення вогню.
"І ми постійно пропонуємо це – щонайменше на 30 діб", – додав міністр.
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Що передувало:
- У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
- Перед цим Путін вже оголошував "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.