Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Навіщо чекати до 8 травня?": У МЗС відреагували на заяву Кремля про "перемир'я"

Анастасія ПроцПонеділок, 28 квітня 2025, 16:13
Навіщо чекати до 8 травня?: У МЗС відреагували на заяву Кремля про перемир'я
фото: ЄП

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву Кремля про одностороннє оголошення "перемир'я" на 8 травня, наголосивши, що якщо Росія дійсно прагне миру, то має припинити вогонь негайно, а не прив'язувати це до символічних дат.

Джерело: Сибіга в Х

Пряма мова: "Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно.

Реклама:

Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити вже зараз і зберігати тишу протягом будь-яких 30 днів – це буде реальним кроком, а не просто жестом для параду".

Деталі: Сибіга також підкреслив, що Україна готова підтримати тривале, стійке та повне припинення вогню.

"І ми постійно пропонуємо це – щонайменше на 30 діб", – додав міністр.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

  • У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
  • Перед цим Путін вже оголошував "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує. 
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

МЗСРосіяперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Іспанії і Португалії стались масштабні відключення світла
ЗМІ дізнались дату початку конклаву з виборів Папи Римського
Під час атаки РФ Повітряні сили втратили винищувач Су-27
"Нафтогаз" підписав угоду про термінову закупівлю газу
Українські моделі OnlyFans заробили 111 мільйонів доларів – голова податкової
Прокурор назвав, де саме в Росії отаборився Янукович
Усі новини...
МЗС
Очільник МЗС України закликав не вестися на твердження, що Росія перемагає у війні
У МЗС заявили, що Україна інформувала США про порушення Росією "енергетичного перемир’я"
Глави МЗС України та Франції провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні
Останні новини
16:29
Український гімнаст Чепурний здобув срібло в опорному стрибку на Кубку світу в Каїрі
16:22
Часто сваритеся з партнером? Психологи розповіли, як обговорювати проблеми, щоб зміцнити стосунки
16:20
ОГП: До втечі Януковича з України в 2014 році причетний особистий охоронець Путіна
16:13
Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то має припинити вогонь негайно, а не чекати 8 травня
16:05
Через масове застосування FPV-дронів на фронті значно розширилася "сіра зона"
16:03
Уряд Іспанії спрямовує "усі ресурси" на вирішення проблем з електроенергією
16:00
Погрожував вигнати з дому, якщо комусь розкаже: на Тернопільщині судили батька, який ґвалтував доньку
15:32
Після атаки дронів мер Черкас закликав терміново вимкнути газові прилади
15:27
В Іспанії і Португалії стались масштабні відключення світла
15:19
Збірна України у серії булітів перемогла Італію на чемпіонаті світу з хокею
Усі новини...
Реклама:
Реклама: