"Навіщо чекати до 8 травня?": У МЗС відреагували на заяву Кремля про "перемир'я"

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву Кремля про одностороннє оголошення "перемир'я" на 8 травня, наголосивши, що якщо Росія дійсно прагне миру, то має припинити вогонь негайно, а не прив'язувати це до символічних дат.

Джерело: Сибіга в Х

Пряма мова: "Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно.

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Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити вже зараз і зберігати тишу протягом будь-яких 30 днів – це буде реальним кроком, а не просто жестом для параду".

Деталі: Сибіга також підкреслив, що Україна готова підтримати тривале, стійке та повне припинення вогню.

"І ми постійно пропонуємо це – щонайменше на 30 діб", – додав міністр.

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