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Сибига: Если Россия действительно хочет мира, то должна прекратить огонь немедленно, а не ждать 8 мая

Анастасия ПроцПонедельник, 28 апреля 2025, 16:13
Сибига: Если Россия действительно хочет мира, то должна прекратить огонь немедленно, а не ждать 8 мая
фото: ЕП

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление Кремля об одностороннем объявлении "перемирия" на 8 мая, отметив, что если Россия действительно хочет мира, то должна прекратить огонь немедленно, а не привязывать это к символическим датам.

Источник: Сибига в Х

Прямая речь: "Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно.

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Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить уже сейчас и сохранять тишину в течение любых 30 дней – это будет реальным шагом, а не просто жестом для парада".

Детали: Сибига также подчеркнул, что Украина готова поддержать длительное, устойчивое и полное прекращение огня.

"И мы постоянно предлагаем это – минимум на 30 суток", – добавил министр.

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Что предшествовало:

  • В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.

МИДРосcияперемирие
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