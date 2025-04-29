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Міжнародні медіа взялися розслідувати полон журналістки Рощиної

Українська правда, Альона Мазуренко Вівторок, 29 квітня 2025, 13:11
Міжнародні медіа взялися розслідувати полон журналістки Рощиної
Фото - УП

13 міжнародних медіа долучилися до розслідувати полон загиблої журналістки Вікторії Рощиної та утримання цивільних в російських тюрмах.

Джерело: матеріал УП "Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців"

Дослівно: "Після того, як 10 жовтня 2024 року стало відомо про загибель Вікторії Рощиної, редакція одразу ініціювала "Проєкт Вікторія", щоб довести до кінця її надзвичайно важливе розслідування.

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Forbidden Stories взялася дослідити обставини перебування журналістки в російському полоні. А також продовжила її роботу над історіями українських "потойбічних в'язнів". За приблизними оцінками, йдеться про понад 16 000 цивільних осіб, яких утримують на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації.

Протягом шести місяців тривав глибокий аналіз документів, свідчень і судових матеріалів. До розслідування долучилися 13 міжнародних медіа, зокрема Forbidden Stories, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, IStories, France 24, "Українська правда", DerStandart".

Деталі: Команда із 45 журналістів провела понад 50 інтерв'ю з тими, хто пережив російське тюремне ув'язнення та знає систему зсередини.

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14 лютого 2025 року Росія передала українській стороні тіла 757 загиблих захисників. Серед них і тіло під номером 757, яке було позначено в документах російської сторони як "невстановлена особа чоловічої статі" і містило єдину незрозумілу позначку: СПАС.

Під час першого огляду патологоанатоми встановили, що це тіло жінки. Експертиза, яку провели слідчі Офісу генерального прокурора, виявила співпадіння з ДНК журналістки Вікторії Рощиної на 99%.

"Через стан тіла і його муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося", – повідомив журналістам начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За словами Бєлоусова, на тілі жертви були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

Слідча група, яка проводить розслідування, повідомила нашому проєкту, що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом вважає, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.

Абревіатура СПАС може вказувати на "офіційну причину смерті", встановлену російською стороною, і означає буквально наступне: суммарное поражение артерий сердца (з рос. – сумарне ураження артерій серця).

Офіційне розслідування триває.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

Передісторія: 

  • Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні. 
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
  • 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
  • Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

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