Международные медиа взялись расследовать плен журналистки Рощиной
13 международных медиа присоединились к расследованию плена погибшей журналистки Виктории Рощиной и содержания гражданских в российских тюрьмах.
Источник: материал УП "Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев"
Дословно: "После того, как 10 октября 2024 года стало известно о гибели Виктории Рощиной, редакция сразу инициировала "Проект Виктория", чтобы довести до конца ее чрезвычайно важное расследование.
Forbidden Stories взялась исследовать обстоятельства пребывания журналистки в российском плену. А также продолжила ее работу над историями украинских "потусторонних узников". По приблизительным оценкам, речь идет о более 16 000 гражданских лиц, которых удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.
В течение шести месяцев продолжался глубокий анализ документов, свидетельств и судебных материалов. К расследованию присоединились 13 международных медиа, в том числе Forbidden Stories, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, IStories, France 24, "Украинская правда", DerStandart".
Детали: Команда из 45 журналистов провела более 50 интервью с теми, кто пережил российское тюремное заключение и знает систему изнутри.
14 февраля 2025 года Россия передала украинской стороне тела 757 погибших защитников. Среди них и тело под номером 757, которое было обозначено в документах российской стороны как "неустановленное лицо мужского пола" и содержало единственную непонятную пометку: СПАС.
Во время первого осмотра патологоанатомы установили, что это тело женщины. Экспертиза, которую провели следователи Офиса генерального прокурора, выявила совпадение с ДНК журналистки Виктории Рощиной на 99%.
"Из-за состояния тела и его мумификации, по результатам судебно-медицинской экспертизы, установить причины смерти не удалось", - сообщил журналистам начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.
По словам Белоусова, на теле жертвы были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.
Следственная группа, которая проводит расследование, сообщила нашему проекту, что тело привезли в Украину с признаками вскрытия, которое делали на территории России. При осмотре оказалось, что некоторые внутренние органы отсутствовали. В частности головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.
Международный эксперт-патологоанатом считает, что отсутствие этих органов могло скрыть тот факт, что смерть наступила вследствие удушения или удушения.
Аббревиатура СПАС может указывать на "официальную причину смерти", установленную российской стороной, и означает буквально следующее: суммарное поражение артерий сердца (с рус. - суммарное поражение артерий сердца).
Официальное расследование продолжается.
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Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
- Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.