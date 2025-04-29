Международные медиа взялись расследовать плен журналистки Рощиной

13 международных медиа присоединились к расследованию плена погибшей журналистки Виктории Рощиной и содержания гражданских в российских тюрьмах.

Источник: материал УП "Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев"

Дословно: "После того, как 10 октября 2024 года стало известно о гибели Виктории Рощиной, редакция сразу инициировала "Проект Виктория", чтобы довести до конца ее чрезвычайно важное расследование.

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Forbidden Stories взялась исследовать обстоятельства пребывания журналистки в российском плену. А также продолжила ее работу над историями украинских "потусторонних узников". По приблизительным оценкам, речь идет о более 16 000 гражданских лиц, которых удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.

В течение шести месяцев продолжался глубокий анализ документов, свидетельств и судебных материалов. К расследованию присоединились 13 международных медиа, в том числе Forbidden Stories, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, IStories, France 24, "Украинская правда", DerStandart".

Детали: Команда из 45 журналистов провела более 50 интервью с теми, кто пережил российское тюремное заключение и знает систему изнутри.

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14 февраля 2025 года Россия передала украинской стороне тела 757 погибших защитников. Среди них и тело под номером 757, которое было обозначено в документах российской стороны как "неустановленное лицо мужского пола" и содержало единственную непонятную пометку: СПАС.

Во время первого осмотра патологоанатомы установили, что это тело женщины. Экспертиза, которую провели следователи Офиса генерального прокурора, выявила совпадение с ДНК журналистки Виктории Рощиной на 99%.

"Из-за состояния тела и его мумификации, по результатам судебно-медицинской экспертизы, установить причины смерти не удалось", - сообщил журналистам начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

По словам Белоусова, на теле жертвы были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

Следственная группа, которая проводит расследование, сообщила нашему проекту, что тело привезли в Украину с признаками вскрытия, которое делали на территории России. При осмотре оказалось, что некоторые внутренние органы отсутствовали. В частности головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.

Международный эксперт-патологоанатом считает, что отсутствие этих органов могло скрыть тот факт, что смерть наступила вследствие удушения или удушения.

Аббревиатура СПАС может указывать на "официальную причину смерти", установленную российской стороной, и означает буквально следующее: суммарное поражение артерий сердца (с рус. - суммарное поражение артерий сердца).

Официальное расследование продолжается.

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