В России сняли фильм о 25-летнем правлении Путина

Пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России сняли документальный фильм о главе РФ Владимире Путине – его в скором времени будут транслировать на государственном телевидении.

Источник: российское пропагандистское издание РБК

Детали: По словам Пескова, фильм охватит период с 2000 года по 2025 – когда Путин находится у власти.

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Прямая речь пресс-секретаря главы Кремля: "(Фильм будет – ред.) про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм – работали очень талантливые люди".

По словам Пескова, ленту покажут на телеканале "Россия". Других подробностей о точной дате выхода, хронометраже и прочем пресс-секретарь не предоставил.

Для справки: Путина избирали "президентом" России 5 раз. Фактически он руководит страной с 2000 года (в 2008-12 году президентом РФ был ставленник Путина Дмитрий Медведев). Все так называемые "выборы" в России сопровождались фальсификациями и преследованием оппозиции.

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Приход Путина к власти на должности главы правительства ознаменовался вторжением боевиков в Дагестан и взрывами в жилых домах в Буйнакске, Москве и Волгодонске, жертвами которых стали более 3 сотен людей.

Взрывы назвали терактами, однако также существовало мнение, что к ним причастна российская власть, а не чеченские или другие группы боевиков.

Всего за время правления Путина, кроме конфликта в Дагестане, Россия участвовала в еще 5 войнах.

Вторая российско-чеченская война продолжалась с лета 1999 года до весны 2009 года.

8 августа 2008 года Россия под предлогом "защиты населения" вторглась в Грузию с территорий самопровозглашенных республик Северной Осетии и Абхазии.

С сентября 2015 года до декабря 2024 года продолжалась российская интервенция в Сирию. Россия поддерживала диктатуру президента Сирии Башара Асада.

В 2014 году началась российская война против Украины. Тогда РФ оккупировала Крым, захватила власть в Донецке и Луганске и создала там так называемые "республики".

24 февраля 2022 года Россия начала неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину. Путин был настолько уверен в том, что сможет "взять Киев за 3 дня", что часть военных везли с собой парадную форму с медалями для участия в параде на Крещатике. По состоянию на апрель 2025 года России не удалось не то что захватить Киев, но даже выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Европейские страны не признают выборы в России, против страны-агрессора введены санкции за ее войну против Украины.

Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию.

Путина воспринимают как фальсификатора выборов, преследователя оппозиции, агрессора и убийцу.

16 января в прокат в Украине вышел польский биографичный фильм о Путине режиссера Патрика Веги. Эта лента называется "Смерть Путина". Она рассказывает о жизни российского правителя от 10-летнего возраста до вторжения РФ в Украину в 2022 году и показывает смерть Путина в 2026 году.