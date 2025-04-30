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Сибіга: Україна готова до переговорів у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Анастасія ПроцСереда, 30 квітня 2025, 16:40
Сибіга: Україна готова до переговорів у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню
фото: "Європейська правда"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна відкрита до мирних переговорів у будь-якому форматі після того, як побачить готовність Росії до "складного шляху до миру", а не лише до популізму чи пропагандистського перемир'я на час параду.

Джерело: Сибіга у Х

Пряма мова: "Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня".

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Деталі: За словами Сибіги, РФ може продемонструвати свою готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню принаймні на 30 днів. Також він наголосив, що якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, Україна також буде до цього готова.

Пряма мова: "Росія повинна припинити говорити про свою готовність до миру і почати діяти, беззастережно погодившись на реальне і тривале припинення вогню. Коли замовкнуть гармати, можна буде розпочати переговори – у будь-якому форматі, який наблизить нас до миру".

Що передувало: 

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  • У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
  • Перед цим Путін вже оголошував "великоднє перемир'я", яке начебто передбало зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує. 
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодному з напрямків військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.

МЗС
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