Сибига: Украина готова к переговорам в любом формате после реального и длительного прекращения огня
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина открыта к мирным переговорам в любом формате после того, как увидит готовность России к "сложному пути к миру", а не только к популизму или пропагандистскому перемирию на время парада.
Источник: Сибига в Х
Прямая речь: "Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая".
Детали: По словам Сибиги, РФ может продемонстрировать свою готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней. Также он отметил, что если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, Украина также будет к этому готова.
Прямая речь: "Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда замолчат пушки, можно будет начать переговоры - в любом формате, который приблизит нас к миру".
Что предшествовало:
- В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
- Перед этим Путин уже объявлял "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявляли, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном из направлений военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.