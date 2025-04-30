Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сибига: Украина готова к переговорам в любом формате после реального и длительного прекращения огня

Анастасия ПроцСреда, 30 апреля 2025, 16:40
Сибига: Украина готова к переговорам в любом формате после реального и длительного прекращения огня
фото: "Европейская правда"

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина открыта к мирным переговорам в любом формате после того, как увидит готовность России к "сложному пути к миру", а не только к популизму или пропагандистскому перемирию на время парада.

Источник: Сибига в Х

Прямая речь: "Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая".

Реклама:

Детали: По словам Сибиги, РФ может продемонстрировать свою готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней. Также он отметил, что если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, Украина также будет к этому готова.

Прямая речь: "Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда замолчат пушки, можно будет начать переговоры - в любом формате, который приблизит нас к миру".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
  • Перед этим Путин уже объявлял "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявляли, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном из направлений военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.

МИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
обновленоТесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии – полиция
Все новости...
МИД
Украина завершила эвакуацию граждан из сирийского лагеря Родж
Сибига пригласил будущего главу МИД Германии в Украину
Украина предложила помощь Испании, Португалии и Франции в преодолении блэкаутов
Последние новости
17:25
В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля
17:18
В Минобороны хотят разбронировать часть медиков: Минздрав создает списки
17:15
Проект соглашения о недрах с США не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС - Шмыгаль
17:10
Шмыгаль говорит, что новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд по недрам
17:08
АРМА планирует получить более 12 миллионов после продажи арестованного белорусского стекла
16:59
В Минздраве ответили, почему процесс восстановления поврежденного "Охматдета" длится столь долго
16:50
На украинском рынке снизились цены на капусту: сколько она стоит
16:46
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
16:46
футбол"Барселона" – "Интер": анонс второго полуфинала Лиги чемпионов
16:43
Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны: будут привлекать Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: