Сибига: Украина готова к переговорам в любом формате после реального и длительного прекращения огня

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина открыта к мирным переговорам в любом формате после того, как увидит готовность России к "сложному пути к миру", а не только к популизму или пропагандистскому перемирию на время парада.

Источник: Сибига в Х

Прямая речь: "Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или короткому пропагандистскому перемирию на время парада 9 мая".

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Детали: По словам Сибиги, РФ может продемонстрировать свою готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня по крайней мере на 30 дней. Также он отметил, что если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, Украина также будет к этому готова.

Прямая речь: "Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда замолчат пушки, можно будет начать переговоры - в любом формате, который приблизит нас к миру".

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