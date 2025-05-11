Сибига о предложении Зеленского: Маловероятно, что РФ имеет хоть крупицу такой смелости

Министр иностранных дел Андрей Сибига сомневается, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как президент Владимир Зеленский, который предложил правителю РФ Владимиру Путину личную встречу в Турции.

Источник: Сибига в соцсети Х

Детали: Министр распространил пост Зеленского о готовности встретиться с Путиным и об ожидании перемирия.

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Прямая речь Сибиги: "Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем. Маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы крупицу такой смелости".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

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