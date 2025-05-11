Сибига о предложении Зеленского: Маловероятно, что РФ имеет хоть крупицу такой смелости
Воскресенье, 11 мая 2025, 20:50
Министр иностранных дел Андрей Сибига сомневается, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как президент Владимир Зеленский, который предложил правителю РФ Владимиру Путину личную встречу в Турции.
Источник: Сибига в соцсети Х
Детали: Министр распространил пост Зеленского о готовности встретиться с Путиным и об ожидании перемирия.
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Прямая речь Сибиги: "Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем. Маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы крупицу такой смелости".
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.
Предыстория:
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- Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.