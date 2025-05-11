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Сибига о предложении Зеленского: Маловероятно, что РФ имеет хоть крупицу такой смелости

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 20:50
Сибига о предложении Зеленского: Маловероятно, что РФ имеет хоть крупицу такой смелости
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига сомневается, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как президент Владимир Зеленский, который предложил правителю РФ Владимиру Путину личную встречу в Турции.

Источник: Сибига в соцсети Х

Детали: Министр распространил пост Зеленского о готовности встретиться с Путиным и об ожидании перемирия.

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Прямая речь Сибиги: "Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем. Маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы крупицу такой смелости".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

Предыстория:

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  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.

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