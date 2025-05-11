Зеленский: Буду 15 мая в Турции, а украинские силы будут реагировать зеркально

Президент Владимир Зеленский отмечает, что будет 15 мая в Турции для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, а украинские силы будут реагировать зеркально на прекращение или продолжение огня Россией с 12 мая.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России.

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Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально – чтобы это было честно".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно слышала от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня.

"Посмотрим", – прокомментировал он эти обещания.

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Прямая речь: "И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры – мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

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