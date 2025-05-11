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Зеленский: Буду 15 мая в Турции, а украинские силы будут реагировать зеркально

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 21:31
Зеленский: Буду 15 мая в Турции, а украинские силы будут реагировать зеркально
Зеленский в обращении 11 мая, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что будет 15 мая в Турции для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, а украинские силы будут реагировать зеркально на прекращение или продолжение огня Россией с 12 мая.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России.

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Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально – чтобы это было честно".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно слышала от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня.

"Посмотрим", – прокомментировал он эти обещания.

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Прямая речь: "И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры – мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

Предыстория:

  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.

ЗеленскийПутинТурцияпереговоры
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