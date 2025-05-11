Зеленский: Буду 15 мая в Турции, а украинские силы будут реагировать зеркально
Президент Владимир Зеленский отмечает, что будет 15 мая в Турции для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, а украинские силы будут реагировать зеркально на прекращение или продолжение огня Россией с 12 мая.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России.
Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально – чтобы это было честно".
Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно слышала от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня.
"Посмотрим", – прокомментировал он эти обещания.
Прямая речь: "И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры – мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция".
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.
Предыстория:
- Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.