Британія скликає глав МЗС ЄС щодо підтримки України і безпеки Європи

У понеділок міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прийме європейських колег, щоб обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці.

Джерело: Reuters із посиланням на британське зовнішньополітичне відомство

Деталі: Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з лідерами Європейського Союзу, запланованого на наступний тиждень.

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Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.

Пряма мова Леммі: "Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він є екзистенціальним для Європи в цілому".

Деталі: Леммі планує оголосити про подальші санкції, спрямовані на тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну.

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Також під час зустрічі він наполягатиме на зміцнення європейської безпеки.

На саміті з лідерами ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком і поліпшити торговельні зв'язки після Brexit на тлі змін у міжнародних альянсах через політику президента США Дональда Трампа.

Передісторія: