Британія скликає глав МЗС ЄС щодо підтримки України і безпеки Європи
У понеділок міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прийме європейських колег, щоб обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці.
Джерело: Reuters із посиланням на британське зовнішньополітичне відомство
Деталі: Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з лідерами Європейського Союзу, запланованого на наступний тиждень.
Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.
Пряма мова Леммі: "Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він є екзистенціальним для Європи в цілому".
Деталі: Леммі планує оголосити про подальші санкції, спрямовані на тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну.
Також під час зустрічі він наполягатиме на зміцнення європейської безпеки.
На саміті з лідерами ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком і поліпшити торговельні зв'язки після Brexit на тлі змін у міжнародних альянсах через політику президента США Дональда Трампа.
Передісторія:
- Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.
- Зеленський заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.