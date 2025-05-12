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Британия созывает глав МИД ЕС по поддержке Украины и безопасности Европы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 мая 2025, 03:38
Британия созывает глав МИД ЕС по поддержке Украины и безопасности Европы
Фото: Getty Images

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми примет европейских коллег, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление оборонного сотрудничества.

Источник: Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство

Детали: Встреча состоится накануне саммита премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами Европейского Союза, запланированного на следующую неделю.

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Лемми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

Прямая речь Лемми: "Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины – он является экзистенциальным для Европы в целом".

Детали: Лемми планирует объявить о дальнейших санкциях, направленных на тех, кто поддерживает вторжение России в Украину.

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Также во время встречи он будет настаивать на укреплении европейской безопасности.

На саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком и улучшить торговые связи после Brexit на фоне изменений в международных альянсах из-за политики президента США Дональда Трампа.

Предыстория:

  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
  • Зеленский заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

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