Британия созывает глав МИД ЕС по поддержке Украины и безопасности Европы

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми примет европейских коллег, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление оборонного сотрудничества.

Источник: Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство

Детали: Встреча состоится накануне саммита премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами Европейского Союза, запланированного на следующую неделю.

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Лемми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

Прямая речь Лемми: "Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины – он является экзистенциальным для Европы в целом".

Детали: Лемми планирует объявить о дальнейших санкциях, направленных на тех, кто поддерживает вторжение России в Украину.

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Также во время встречи он будет настаивать на укреплении европейской безопасности.

На саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком и улучшить торговые связи после Brexit на фоне изменений в международных альянсах из-за политики президента США Дональда Трампа.

Предыстория: