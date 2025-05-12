Зеленський поїде в Туреччину, навіть якщо Росія не припинить вогонь – Axios

Американський новинний cайт Axios повідомив, що президент України Володимир Зеленський прибуде на запропоновані Росією переговори у Туреччині 15 травня, навіть якщо РФ не припинить вогонь з 12 травня, на чому раніше наголошував український лідер.

Джерело: Axios з посиланням на джерела

Дослівно сайт: "Український чиновник заявив, що Зеленський буде в Туреччині в четвер, навіть якщо Росія не погодиться розпочати перемир'я в понеділок".

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