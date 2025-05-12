Зеленський поїде в Туреччину, навіть якщо Росія не припинить вогонь – Axios
Понеділок, 12 травня 2025, 07:15
Американський новинний cайт Axios повідомив, що президент України Володимир Зеленський прибуде на запропоновані Росією переговори у Туреччині 15 травня, навіть якщо РФ не припинить вогонь з 12 травня, на чому раніше наголошував український лідер.
Джерело: Axios з посиланням на джерела
Дослівно сайт: "Український чиновник заявив, що Зеленський буде в Туреччині в четвер, навіть якщо Росія не погодиться розпочати перемир'я в понеділок".
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Передісторія:
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.
- Президент Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сумнівається, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як президент Володимир Зеленський, який запропонував правителю РФ Володимиру Путіну особисту зустріч у Туреччині.