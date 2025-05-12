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Зеленский поедет в Турцию, даже если Россия не прекратит огонь – Axios

Ирина БалачукПонедельник, 12 мая 2025, 07:15
Зеленский поедет в Турцию, даже если Россия не прекратит огонь – Axios
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Американский новостной сайт Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет на предложенные Россией переговоры в Турции 15 мая, даже если РФ не прекратит огонь с 12 мая, о чем ранее говорил украинский лидер.

Источник: Axios со ссылкой на источники

Дословно сайт: "Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится начать перемирие в понедельник".

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ЗеленскийРосcияТурцияпереговоры
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