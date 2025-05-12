Зеленский поедет в Турцию, даже если Россия не прекратит огонь – Axios
Понедельник, 12 мая 2025, 07:15
Американский новостной сайт Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет на предложенные Россией переговоры в Турции 15 мая, даже если РФ не прекратит огонь с 12 мая, о чем ранее говорил украинский лидер.
Источник: Axios со ссылкой на источники
Дословно сайт: "Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится начать перемирие в понедельник".
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Предыстория:
- В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая, но не упомянул о 30-дневном перемирии.
- 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
- Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига сомневается, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как президент Владимир Зеленский, который предложил правителю РФ Владимиру Путину личную встречу в Турции.