Ночью РФ атаковала 108-ю беспилотниками: ПВО сбила 55 вражеских БпЛА

В ночь на 12 мая российские захватчики атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 55 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 55 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны".

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Детали: Сообщается, что 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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