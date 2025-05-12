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Ночью РФ атаковала 108-ю беспилотниками: ПВО сбила 55 вражеских БпЛА

Станислав ПогориловПонедельник, 12 мая 2025, 08:52
Ночью РФ атаковала 108-ю беспилотниками: ПВО сбила 55 вражеских БпЛА
Фото: 127 отдельная бригада ТРО г. Харьков, Генштаб

В ночь на 12 мая российские захватчики атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 55 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 55 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны".

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Детали: Сообщается, что 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Предыстория:

  • В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая, но не упомянул о 30-дневном перемирии. 
  • 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
  • Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.
  • Американский новостной сайт Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет на предложенные Россией переговоры в Турции 15 мая, даже если РФ не прекратит огонь с 12 мая, о чем ранее говорил украинский лидер.

беспилотникиПВОроссийско-украинская война
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