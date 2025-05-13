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ППО збила усі 10 БпЛА, якими атакувала Росія

Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 08:49
ППО збила усі 10 БпЛА, якими атакувала Росія
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 12 травня російські загарбники атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, усі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною".

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Передісторія:

  • Глава Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі 15 травня.
  • Президент США Дональд Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
  • Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно. Зеленський написав, що для України важливо, аби Трамп відвідав зустріч.
  • Увечері 12 травня Зеленський заявив, що російські обстріли та штурми продовжуються на тлі планування зустрічі української та російської сторін в Туреччині 15 травня, більше того – Москва досі ніяк не відреагувала на пропозицію прямої зустрічі.

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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