ПВО сбила все 10 БпЛА, которыми атаковала Россия
Вторник, 13 мая 2025, 08:49
С вечера 12 мая российские захватчики атаковали Украину 10-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, все дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной".
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Предыстория:
- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая.
- Президент США Дональд Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
- Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными и заявил, что может прилететь туда, если это будет полезно. Зеленский написал, что для Украины важно, чтобы Трамп посетил встречу.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы и штурмы продолжаются на фоне планирования встречи украинской и российской сторон в Турции 15 мая, более того – Москва до сих пор никак не отреагировала на предложение прямой встречи.