Зеленський може зустрітися з Папою Римським у неділю, але все залежить від ходу переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ймовірно" зустрінеться з новим Папою Римським Левом XIV у неділю 18 травня, але додав, що це буде залежати від дипломатичного розвитку подій у відносинах з Росією.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю кільком ЗМІ, серед яких Liberation

Пряма мова: "Можливо, в неділю, якщо все буде добре. Але ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень".

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Деталі: У понеділок Зеленський розмовляв з Папою Римським Левом XIV і запросив його відвідати Україну.

"Такий візит приніс би справжню надію всім віруючим, всьому нашому народу", - сказав глава української держави в понеділок після зустрічі з новим понтифіком. "Це була наша перша розмова, але вона вже була дуже теплою і дійсно конструктивною", - зазначив Зеленський.

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