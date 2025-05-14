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Зеленський може зустрітися з Папою Римським у неділю, але все залежить від ходу переговорів з РФ

Альона Мазуренко Середа, 14 травня 2025, 04:21
Зеленський може зустрітися з Папою Римським у неділю, але все залежить від ходу переговорів з РФ
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ймовірно" зустрінеться з новим Папою Римським Левом XIV у неділю 18 травня, але додав, що це буде залежати від дипломатичного розвитку подій у відносинах з Росією.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю кільком ЗМІ, серед яких Liberation

Пряма мова: "Можливо, в неділю, якщо все буде добре. Але ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень".

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Деталі: У понеділок Зеленський розмовляв з Папою Римським Левом XIV і запросив його відвідати Україну.

"Такий візит приніс би справжню надію всім віруючим, всьому нашому народу", - сказав глава української держави в понеділок після зустрічі з новим понтифіком. "Це була наша перша розмова, але вона вже була дуже теплою і дійсно конструктивною", - зазначив Зеленський.

Передісторія:

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  • 8 травня новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV.
  • Президент Володимир Зеленський привітав з обранням Папу Римського Льва XIV та висловив сподівання, що новообраний Папа підтримає досягнення "справедливого миру".
  • У неділю, 11 травня, Папа Римський Лев XIV закликав до "щирого та тривалого миру" в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази з одночасним звільненням заручників.

ЗеленськийПапа Римськийросійсько-українська війнапереговори
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