Зеленский может встретиться с Папой Римским в воскресенье, но все зависит от хода переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "вероятно" встретится с новым Папой Римским Львом XIV в воскресенье 18 мая, но добавил, что это будет зависеть от дипломатического развития событий в отношениях с Россией.
Источник: Зеленский в интервью нескольким СМИ, среди которых Liberation
Прямая речь: "Возможно, в воскресенье, если все будет хорошо. Но мы еще не знаем, как закончится эта неделя".
Детали: В понедельник Зеленский разговаривал с Папой Римским Львом XIV и пригласил его посетить Украину.
"Такой визит принес бы настоящую надежду всем верующим, всему нашему народу", - сказал глава украинского государства в понедельник после встречи с новым понтификом. "Это был наш первый разговор, но он уже был очень теплым и действительно конструктивным", - отметил Зеленский.
Предыстория:
- 8 мая новым Папой Римским был избран 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием и выразил надежду на его поддержку в достижении справедливого мира.
- В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и прочному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.