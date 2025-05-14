Зеленский может встретиться с Папой Римским в воскресенье, но все зависит от хода переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "вероятно" встретится с новым Папой Римским Львом XIV в воскресенье 18 мая, но добавил, что это будет зависеть от дипломатического развития событий в отношениях с Россией.

Источник: Зеленский в интервью нескольким СМИ, среди которых Liberation

Прямая речь: "Возможно, в воскресенье, если все будет хорошо. Но мы еще не знаем, как закончится эта неделя".

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Детали: В понедельник Зеленский разговаривал с Папой Римским Львом XIV и пригласил его посетить Украину.

"Такой визит принес бы настоящую надежду всем верующим, всему нашему народу", - сказал глава украинского государства в понедельник после встречи с новым понтификом. "Это был наш первый разговор, но он уже был очень теплым и действительно конструктивным", - отметил Зеленский.

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