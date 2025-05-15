Сибига провел встречу с госсекретарем США Рубио и сенатором Грэмом
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет.
Источник: Сибига в сети Х
Прямая речь: "Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.
Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами.
Детали: В сообщении Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".
Он подтвердил готовность "наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом".
Прямая речь: "Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна понимать, что отказ от мира имеет свою цену".
Что предшествовало:
- Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 мая заявил, что ожидает от РФ сообщения о том, кто будет представлять их сторону на переговорах в Турции и тогда определит шаги Украины.
- Также Зеленский сообщал, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
- Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая.