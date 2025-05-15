Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сибига провел встречу с госсекретарем США Рубио и сенатором Грэмом

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 мая 2025, 00:52
Сибига провел встречу с госсекретарем США Рубио и сенатором Грэмом
фото из соцсетей Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет.

Источник: Сибига в сети Х

Прямая речь: "Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

Реклама:

Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами.

Детали: В сообщении Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".

Он подтвердил готовность "наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом".

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна понимать, что отказ от мира имеет свою цену".

Что предшествовало:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 мая заявил, что ожидает от РФ сообщения о том, кто будет представлять их сторону на переговорах в Турции и тогда определит шаги Украины.
  • Также Зеленский сообщал, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
  • Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
  • Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая.

МИДСШАпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет
ДТП с кортежем Ярославского: В Харькове суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
WP: Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, но США и Европа убедили его
Зеленский назначил послом в Турции освобожденного из плена крымского татарина
видеоВ Киеве авто ТЦК попало в ДТП: там говорят, что мобилизованный дернул за руль
фотоМасштабная ликвидация наркоочагов: правоохранители задержали организатора
Все новости...
МИД
Украина выразила демарш государствам, чьи лидеры посетили парад в Москве
В ответ на действия Будапешта Украина высылает двух венгерских дипломатов
Руководители МИД государств Европы почтили павших украинских воинов во Львове
Последние новости
02:18
В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам
01:56
"95% новых людей": полк беспилотных систем Вереса вышел на первые боевые задачи
00:52
Сибига провел встречу с госсекретарем США Рубио и сенатором Грэмом
00:18
Трамп не поедет на переговоры в Турцию – СМИ
00:12
Что вы знаете об украинской вышиванке: пройдите тест
23:50
Новости экономики 14 мая: любимая цена нефти Трампа, запасы газа в Украине на минимуме за 11 лет
23:44
Генштаб: На фронте произошло 128 боев, более 50 – на Покровском направлении
23:03
Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет
22:43
ДТП с кортежем Ярославского: В Харькове суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
22:32
Ольга Токарчук: "Мы – потомки победителей в определенном смысле"
Все новости...
Реклама:
Реклама: