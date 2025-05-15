Сибига провел встречу с госсекретарем США Рубио и сенатором Грэмом

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций на этот счет.

Источник: Сибига в сети Х

Прямая речь: "Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского по мирным усилиям и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

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Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами.

Детали: В сообщении Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".

Он подтвердил готовность "наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом".

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Прямая речь: "Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна понимать, что отказ от мира имеет свою цену".

Что предшествовало: