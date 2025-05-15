Списки українських військовополонених передали Папі Римському Льву XIV

Новообраному Папі Римському Льву XIV передали списки українських військових, які перебувають у російському полоні.

Джерела: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Українська Греко-Католицька Церква

Деталі: Зазначається, що з 12 до 14 травня 2025 року у Ватикані тривав ювілей Східних Католицьких Церков. Програма складалася з богослужіння, звершені у різних східних обрядах.

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Кульмінацією святкування стала аудієнція зі Святішим Отцем, яка відбулася 14 травня у Залі Павла VI. Учасники паломництва мали змогу особисто зустрітися з Папою Римським та почути його звернення до вірян східних традицій.

Представниця родин полонених захисників особисто передала списки понтифіку під час його зустрічі зі спільнотами Східних Католицьких Церков.

Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом була найчисельнішою серед учасників заходу. Глава УГКЦ привітав Папу з обранням, а понтифік у відповідь закликав зробити все, що здобути справедливий мир.

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Пряма мова Папи Римського Льва XIV: "Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир — справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!"

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