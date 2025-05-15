Списки украинских военнопленных передали Папе Римскому Льву XIV
Новoизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских военных, находящихся в российском плену.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Уточняется, что встреча с Папой Римским состоялась при содействии Координационного штаба и Посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийском Ордене.
Представительница семей пленных защитников лично передала списки понтифику во время его встречи с общинами Восточных Католических Церквей.
Делегация верующих во главе с Главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной среди участников мероприятия. Глава УГКЦ поздравил Папу с избранием, а понтифик в ответ призвал сделать всё возможное для достижения справедливого мира.
Прямая речь Папы Римского Льва XIV: "Моё сердце с многострадальным и любимым народом Украины. Сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее достичь подлинного мира – справедливого и прочного! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся к своим семьям!"
Предистория:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "вероятно" встретится с новым Папой Римским Львом XIV в воскресенье 18 мая, но добавил, что это будет зависеть от дипломатического развития событий в отношениях с Россией.
- 8 мая новым Папой Римским был избран 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием и выразил надежду на его поддержку в достижении справедливого мира.
- В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и прочному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.