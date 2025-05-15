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Списки украинских военнопленных передали Папе Римскому Льву XIV

Украинская правдаЧетверг, 15 мая 2025, 13:19
Списки украинских военнопленных передали Папе Римскому Льву XIV
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Новoизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских военных, находящихся в российском плену.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Уточняется, что встреча с Папой Римским состоялась при содействии Координационного штаба и Посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийском Ордене.

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Представительница семей пленных защитников лично передала списки понтифику во время его встречи с общинами Восточных Католических Церквей.

Делегация верующих во главе с Главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной среди участников мероприятия. Глава УГКЦ поздравил Папу с избранием, а понтифик в ответ призвал сделать всё возможное для достижения справедливого мира.

Прямая речь Папы Римского Льва XIV: "Моё сердце с многострадальным и любимым народом Украины. Сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее достичь подлинного мира – справедливого и прочного! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся к своим семьям!"

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Предистория:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "вероятно" встретится с новым Папой Римским Львом XIV в воскресенье 18 мая, но добавил, что это будет зависеть от дипломатического развития событий в отношениях с Россией.
  • 8 мая новым Папой Римским был избран 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.
    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием и выразил надежду на его поддержку в достижении справедливого мира.
  • В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и прочному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.

Папа Римскийпленные
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