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Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним

Анастасія ПроцЧетвер, 15 травня 2025, 15:43
Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодного прогресу в мирних переговорах щодо України не буде, поки він особисто не зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Reuters, пресслужба Білого дому

Деталі: Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, незадовго до приземлення в Дубаї – третій зупинці його поїздки Близьким Сходом – Трамп сказав, що "нічого не знає" про зустріч у Туреччині та склад російської делегації.

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Втім, він підкреслив, що жодних зрушень не буде без його особистої зустрічі з диктатором Росії.

Пряма мова: "Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось".

Що передувало:

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  • Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає. 
  • Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.
  • Згодом Трамп заявив, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.
  • 15 травня президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РФ підготувалась до перемовин на "бутафорському рівні".
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідер Кремля Володимир Путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Володимир Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня.

ТрампПутін
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