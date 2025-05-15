Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодного прогресу в мирних переговорах щодо України не буде, поки він особисто не зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Reuters, пресслужба Білого дому

Деталі: Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, незадовго до приземлення в Дубаї – третій зупинці його поїздки Близьким Сходом – Трамп сказав, що "нічого не знає" про зустріч у Туреччині та склад російської делегації.

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Втім, він підкреслив, що жодних зрушень не буде без його особистої зустрічі з диктатором Росії.

Пряма мова: "Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось".

Що передувало:

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