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Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным

Анастасия ПроцЧетверг, 15 мая 2025, 15:43
Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого прогресса в мирных переговорах по Украине не будет, пока он лично не встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters, пресс-служба Белого дома

Детали: Во время общения с журналистами на борту Air Force One, незадолго до приземления в Дубае – третьей остановке его поездки по Ближнему Востоку – Трамп сказал, что "ничего не знает" о встрече в Турции и составе российской делегации.

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Впрочем, он подчеркнул, что никаких сдвигов не будет без его личной встречи с диктатором России.

Прямая речь: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".

Что предшествовало:

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  • Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
  • Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
  • Впоследствии Трамп заявил, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.
  • 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями Кремля. По словам Зеленского, Украина прилетела на переговоры на высоком уровне, но новости из Москвы о составе делегации свидетельствуют о том, что РФ подготовилась к переговорам на "бутафорском уровне".
  • Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидер Кремля Владимир Путин проигнорировал возможность начать мирные переговоры в Стамбуле, на которые был готов президент Украины Владимир Зеленский, и вместо этого прислал делегацию низкого уровня.

ТрампПутин
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