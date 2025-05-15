Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого прогресса в мирных переговорах по Украине не будет, пока он лично не встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters, пресс-служба Белого дома

Детали: Во время общения с журналистами на борту Air Force One, незадолго до приземления в Дубае – третьей остановке его поездки по Ближнему Востоку – Трамп сказал, что "ничего не знает" о встрече в Турции и составе российской делегации.

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Впрочем, он подчеркнул, что никаких сдвигов не будет без его личной встречи с диктатором России.

Прямая речь: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".

Что предшествовало:

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