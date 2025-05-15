Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным
Четверг, 15 мая 2025, 15:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого прогресса в мирных переговорах по Украине не будет, пока он лично не встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.
Источник: Reuters, пресс-служба Белого дома
Детали: Во время общения с журналистами на борту Air Force One, незадолго до приземления в Дубае – третьей остановке его поездки по Ближнему Востоку – Трамп сказал, что "ничего не знает" о встрече в Турции и составе российской делегации.
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Впрочем, он подчеркнул, что никаких сдвигов не будет без его личной встречи с диктатором России.
Прямая речь: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".
Что предшествовало:
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- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
- Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
- Впоследствии Трамп заявил, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.
- 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями Кремля. По словам Зеленского, Украина прилетела на переговоры на высоком уровне, но новости из Москвы о составе делегации свидетельствуют о том, что РФ подготовилась к переговорам на "бутафорском уровне".
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидер Кремля Владимир Путин проигнорировал возможность начать мирные переговоры в Стамбуле, на которые был готов президент Украины Владимир Зеленский, и вместо этого прислал делегацию низкого уровня.