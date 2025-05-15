Мединський в Стамбулі заявив про готовність до "компромісів"
Четвер, 15 травня 2025, 17:06
Російська делегація готова обговорювати з українською стороною у Стамбулі "можливі компроміси".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву глави делегації РФ у Стамбулі Володимира Мединського
Пряма мова Мединсього: "Ми готові до можливих компромісів та їхнього обговорення".
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Деталі: У Генконсульстві РФ у Стамбулі повідомили, що заяву для преси Мединський має зробити о 17:30.
Передісторія:
- Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.
- Згодом Трамп заявив, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.
- 15 травня президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РФ підготувалась до перемовин на "бутафорському рівні".
- Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідер Кремля Володимир Путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Володимир Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня.