Мединський в Стамбулі заявив про готовність до "компромісів"

Російська делегація готова обговорювати з українською стороною у Стамбулі "можливі компроміси".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву глави делегації РФ у Стамбулі Володимира Мединського

Пряма мова Мединсього: "Ми готові до можливих компромісів та їхнього обговорення".

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Деталі: У Генконсульстві РФ у Стамбулі повідомили, що заяву для преси Мединський має зробити о 17:30.

Передісторія: